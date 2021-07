JO de Tokyo : Clarisse Agbegnenou, tout savoir sur la championne olympique

Clarisse Agbegnenou, quintuple championne du monde de judo, a décroché l’or olympique aux JO de Tokyo. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la championne française.

C'est la patronne. Après une défaite en finale des Jeux olympiques de Rio en 2016, la native de Rennes (28 ans) – née prématurément avec son frère jumeau deux mois avant terme –, a enfin glané la breloque qui lui manquait mardi en battant en finale la Slovène Tina Trstenjak, celle qui l'avait battue en finale au Brésil.

Clarisse Agbegnenou, qui a grandi à Asnières et a découvert le judo à 9 ans aux Arts Martiaux d’Asnières (AMA) avant de rentrer à 14 ans au pôle France d’Orléans, s'offre une nouvelle ligne à un palmarès déjà incroyable avec cinq titres mondiaux. Sans oublier ses deux titres mondiaux par équipes, ces 5 titres européens… bref, «Gnougnou», l’un de ses surnoms, est la patronne de sa catégorie (-63kg).

Il faut dire que cet adjudant de la Gendarmerie nationale française, d’origine togolaise, est une force de la nature. Licenciée au Red Star Club de Champigny-sur-Marne, après avoir notamment été «élève» du côté d’Argenteuil, celle qui est entraînée par Larbi Benboudaoud possède un mental incroyable qui lui permet de briller sur les tatamis du monde entier, et qui veut tout remporter le plus rapidement possible.

La porte-drapeau de la délégation tricolore, avec Samir Aït-Saïd, a désormais réalisé son rêve de triompher au pays de son sport le judo et entre définitivement dans l'histoire.

