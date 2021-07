Vidéo : un boxeur marocain la joue Mike Tyson en voulant mordre l'oreille de son adversaire

Lors du tournoi de boxe olympique, le boxeur marocain Youness Baalla a tenté de mordre à l’oreille son adversaire.

Scène surréaliste aux JO de Tokyo. Au troisième round, le Néo-zélandais David Nyika a bien failli se retrouver dans la peau d’Evander Holyfield en 1997. En effet, son adversaire, qui a perdu son sang-froid, était à quelques millimètres de lui arracher son oreille.

Un geste qui rappelle celui de Mike Tyson contre son compatriote lors de leur revanche en 1997. A l’époque, «Iron Mike», qui avait perdu le premier combat quelques mois auparavant, avait complètement pété les plombs et avait arraché un bout d’oreille de «The Real Deal».

«Je ne pense pas que l'arbitre l'ait vu, a confié David Nyika. Heureusement, il avait son protège-dents et j'étais un peu en sueur. Je ne me souviens pas de ce que je lui ai dit mais je lui ai tendu un peu la joue.» Plus de peur que de mal pour le Néo-zélandais qui s'est qualifié facilement pour les quarts de finale.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène podcast