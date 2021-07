JO de Tokyo : écrasés par le Japon (4-0), les Bleus sont éliminés

L'équipe de France de football, battue largement par le Japon (4-0) mercredi, est éliminée des JO de Tokyo.

La marche était beaucoup trop haute. Alors qu'ils avaient une infime chance de décrocher un ticket pour les quarts de finale des Jeux olympiques - selon plusieurs calculs -, les coéquipiers d'André-Pierre Gignac ont rapidement été fixés.

Après une défaite inaugurale contre le Mexique (4-1) et une victoire in-extremis contre l'Afrique du sud (4-3), les Bleus sont tombés sur une sublime équipe japonaise, qui réalise un tournoi olympique parfait (3 victoires). Complètement dépassés, les hommes de Sylvain Ripoll ont encaissé un premier but par la pépite Takefusa Kubo (27e) avant que l'ancien joueur de l'OM, Hiroki Sakai, ne double la mise (34e).

En seconde période, dans l'obligation de se découvrir, les Tricolores, qui ont terminé à 10 après l'expulsion de Randal Kolo Muani (74e), ont encaissé deux nouveaux buts par Koji Miyoshi (70e) et Daizen Maeda (90e+1).

«Ma première pensée est d'être reconnaissant envers les joueurs qui ont accepté de venir aux Jeux dans des conditions pas faciles, a confié le sélectionneur. Le niveau international d'un tournoi olympique c'est très élevé. Il faut aussi être lucide et reconnaître qu'on n'était pas au niveau d'un tournoi comme celui-là. On finit à notre place dans ce groupe-là, j'aurais aimé qu'ils (les joueurs) aient une autre récompense. Il y a bien évidemment des choses qui sont de notre responsabilité, notamment de la mienne. Nous aurions dû faire mieux. Il est important de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas de la responsabilité des joueurs.»

En trois matchs, les Français auront ainsi encaissé 11 buts. Impossible d'aller plus loin dans la compétition dans ces conditions.

Composée tardivement en raison du refus de nombreux clubs de libérer des joueurs, sans expérience et vécu commun, la sélection française olympique - malgré le renfort de Gignac, Savanier et Thauvin - n'a jamais réussi à transcender ces aléas et termine sans gloire son aventure olympique.

«J’espère seulement que les clubs en 2024 seront plus cléments avec la sélection olympique, a d’ailleurs souligné Gignac. Je suis venu pour donner le meilleur de moi-même, pour ramener une médaille à la France mais dans ces conditions, c’est trop compliqué.» En espérant qu’il soit écouté.