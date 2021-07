JO de Tokyo : la France qualifiée pour les quarts après sa victoire contre l'Allemagne (30-29)

L'équipe de France masculine de handball a battu l'Allemagne (30-29) mercredi et a validé son ticket pour les quarts de finale des JO de Tokyo.

Avec cette troisième victoire en trois matchs, les Bleus sont en effet assurés avant leurs deux dernières rencontres de finir dans les quatre premiers de leur groupe.

Ce succès face aux Allemands, aurait pu être plus net, pour leurs retrouvailles olympiques cinq ans après l'élimination des Allemands par la France en demi-finale des Jeux de Rio.

Ça joue à la passe à dix du côté des Bleus face à l'Allemagne !





Belle séquence collective conclue par Mickaël Guigou





Suivez les #JeuxOlympiques de #Tokyo2020 en intégralité sur Eurosport pic.twitter.com/al6L0ZFnor — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2021

Les hommes de Guillaume Gille ont vite fait la différence et mené de six buts (16-10) en première période mais permis à leur adversaire de revenir dans le match. Même si l'écart est court, ce succès est plus significatif que leurs victoires attendues contre l'Argentine (33-27) et le Brésil (34-29).

Une victoire contre la Roja du handball puis la Norvège dimanche, permettraient aux Bleus ne pas croiser avant une éventuelle finale le Danemark, double champion du monde (2019 et 2021) et immense favori, qui défend son titre olympique à Tokyo. A condition bien entendu que la bande de Mikkel Hansen continue son sans faute dans son groupe.