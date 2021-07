JO de Tokyo : la star Simone Biles forfait pour le concours général de gymnastique

Considérée comme l’une des plus grandes gymnastes de tous les temps, la superstar américaine Simone Biles a décidé de déclarer forfait ce jeudi pour le concours général des JO de Tokyo.

«Après une évaluation médicale, Simone Biles s'est retirée de la finale du concours général (jeudi, ndlr) afin de se concentrer sur sa santé mentale», a fait savoir la fédération américaine.

Et même si elle est encore qualifiée pour quatre finales qui doivent se tenir la semaine prochaine (poutre, sol, barres, saut), l’avenir de l’Américaine à ces Jeux Olympiques semblent s’inscrire en pointillés, si l’on en croit le communiqué dévoilé par la fédération : «Simone va continuer à être évaluée quotidiennement pour déterminer si elle participera aux compétitions individuelles de la semaine prochaine».

«Je n'ai plus autant confiance en moi qu'avant»

Mardi, Simone Biles avait déjà abandonné lors de la compétition par équipes et ému les observateurs dans une déclaration mêlant sanglots et sourires. «Je n'ai plus autant confiance en moi qu'avant (...) J'ai l'impression que je ne prends plus autant de plaisir qu'avant (...) Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale», avait-elle confié.

Simone Biles a remporté à Rio, il y a cinq ans, cinq médailles dont quatre d'or, en réalisant des figures extraordinaires.