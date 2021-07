JO de Tokyo : les Bleus confirment contre les Tchèques (97-77) et se qualifient pour les quarts

L'équipe de France masculine de basket a confirmé sa victoire initiale contre les Etats-Unis en s'imposant mercredi face à la République tchèque (97-77) aux JO de Tokyo.

Trois jours après leur exploit contre les Américains (83-76), les hommes de Vincent Collet ont prouvé qu’ils étaient appliqués et sérieux. Et surtout, que l’objectif était bien plus qu’une simple victoire contre «Team USA» si certains en doutaient.

Grâce à ces deux succès, les coéquipiers de Nicolas Batum sont assurés de finir premiers de leur groupe avant leur dernier match contre l'Iran, ce qui leur garantit également une place parmi les têtes de série pour le tirage au sort des quarts de finale.

Le panier primé et le contre de Nando de Colo contre la République Tchèque





L'équipe de France mène actuellement 83 à 60 #JeuxOlympiques #Tokyo2020





— France tv sport (@francetvsport) July 28, 2021

Avec 17 points et 8 passes décisives en 25 minutes de jeu, Nando de Colo a été étincelant dans cette partie maîtrisée par les Français. Evan Fournier a une nouvelle fois terminé la rencontre comme meilleur marqueur avec 21 points au compteur, alors que Rudy Gobert et Vincent Poirier ont dominé le rebond avec respectivement 10 et 5 ballons captés.

Le dernier match de groupe des Français, samedi contre l'Iran, n'aura sportivement qu'un intérêt limité pour les Français, avant un quart de finale prévu lundi prochain. Soit cinq jours sans match à enjeu.

La première place du groupe, assurée mercredi soir, n'est toutefois pas la garantie d'un tableau complètement dégagé en quarts de finale, car il faudra aussi avoir un peu de chance au tirage. Ils pourront retrouver l'un des deux plus mauvais deuxième ou alors l'un des deux meilleurs troisièmes, avec toutefois la garantie de ne pas rencontrer l'ogre américain sur leur passage.