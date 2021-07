JO de Tokyo : victime d’insolation, Paula Badosa sort du court de tennis en chaise roulante (vidéo)

Paula Badosa, victime d'une insolation, a quitté le court en chaise roulante après son abandon en quarts du tournoi olympique de tennis mercredi à Tokyo.

Opposée à Marketa Vondrousova, la joueuse de tennis espagnole a perdu le premier set 6-3 et n'a pas pu reprendre le jeu après un long temps mort médical.

Triste fin de tournoi pour @paulabadosa





Écrasée par la chaleur, l'Espagnole a quitté le court en fauteuil roulant #Tokyo2020 #JeuxOlympiques pic.twitter.com/6hlFSmjvUY — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2021

«C'est dommage de finir comme ça. Les conditions étaient exigeantes depuis le début de la compétition, on a essayé de s'adapter le plus possible mais le corps n'a pas tenu le coup, a regretté Badosa après le match. J'ai eu une insolation comme vous avez pu le voir et je ne me sentais pas en état de continuer.»

Badosa s'est ensuite retirée du tableau mixte, auquel elle devait participer avec Pablo Carreno.