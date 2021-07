CAN 2022 : la date officielle du tirage au sort connue

Le tirage au sort de la CAN 2022, la Coupe d’Afrique des nations de football, aura lieu le 17 août prochain.

Initialement, ce tirage devait se tenir le 25 juin mais il a finalement été repoussé de quelques semaines faute de temps mais également à cause des différentes restrictions.

Reportée à janvier 2022 pour cause de Covid-19, la CAN 2022 (Coupe d’Afrique des nations 2022) se tiendra au Cameroun, qui n’a plus accueilli l’évènement depuis 1972. Le tournoi se déroulera du 9 janvier au 6 février prochains.

Les grosses nations continentales, Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, Égypte ou encore Ghana tenteront toutes de reprendre son titre à l'Algérie, championne en 2019, dans ce tournoi à 24 équipes. Les Fennecs, impressionnants, seront d’ailleurs les grands favoris à leur propre succession.