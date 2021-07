Teddy Riner aux JO de Tokyo : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ses combats ?

Teddy Riner sera en lice vendredi 30 juillet aux JO de Tokyo. Voici le programme TV complet.

C’est l’événement tant attendu. Le double champion olympique en titre des +100kg va faire son entrée aux Jeux au Japon avec l’espoir d’égaler l’exploit réalisé jusqu'ici par le seul Tadahiro Nomura, sacré chez les légers en 1996, 2000 et 2004.

Un énorme défi pour le judoka français de 32 ans qui revient d’une blessure au genou gauche et qui aura face à lui des adversaires qui voudront tous le faire tomber.

Au Nippon Budokan, Teddy Riner fera son entrée dès 4 heures du matin (heure française) contre Stephan Hegyi. En cas de victoire, il enchaînera rapidement pour un 8e de finale.

Ensuite, il remontera sur le tatami entre 6h et 7h du matin. Les demi-finales sont programmées vers 10h et la finale, ainsi que la troisième place avant 13h. Tous ses combats seront retransmis sur France Télévisions (France 2 et France 3) et Eurosport.

Programme TV

Teddy Riner aux JO

A partir de 4h du matin (heure française)

Sur France télévisions (France 2 et France 3) et Eurosport

Plongez dans l’univers des sports de combat avec L’Arène podcast