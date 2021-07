Teddy Riner a perdu 20 kg pendant le confinement

En lice aux JO de Tokyo, Teddy Riner a révélé qu’il avait perdu pas moins de 20 kilos durant le confinement.

Le judoka a fait cette confidence dans un documentaire centré sur lui, intitulé sobrement «Teddy» et diffusé sur France 3 mardi 21 juillet.

Teddy Riner se dévoilait notamment sur une plage en Guadeloupe, en pleine baignade. «J'ai dit, la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai vu beaucoup plus costaud, donc c'est pas lui», jugeait une femme à propos du judoka. «J'avais 20 kilos en plus ! Le confinement m'a fait du bien», lui a répondu Teddy Riner, révélant ainsi son impressionnante perte de poids.

Du haut de ses 2m04, l’athlète de 31 ans n’a cependant rien perdu de sa carrure imposante. Il évolue toujours dans la catégorie des plus de 100 kg (poids lourds), et est détenteur d'un record de dix titres de champion du monde.

En mars 2020, en plein confinement, Teddy Riner avait confié à France Info, au sujet du report des JO : «Il vaut mieux rester en vie que risquer sa vie pour aller aux Jeux Olympiques. Pour bon nombre de sportifs comme moi, c'est le plus bel événement, celui qu'on attend tous les quatre ans. Il faut se dire que ça nous laisse plus de temps pour le préparer. Les Jeux, c'est des moments uniques pour nous. Mais aujourd'hui, l'heure est plus grave, il faut se rendre compte que des gens meurent».