JO de Tokyo : en difficulté sur «tous les agrès», Simone Biles très incertaine pour les finales par appareil

Simone Biles ne répond plus. Après s'est retirée en pleine finale du concours général par équipes mardi, puis renoncé le lendemain à la défense de son titre olympique du concours général individuel, la superstar de la gymnastique vient de jeter un sérieux doute sur sa participation aux finales par appareil.

En totale détresse psychologique, Biles a indiqué sur son compte Instagram devoir faire face à une perte de repères dans l’espace, ce que les gymnastes appellent la «perte de figure», qui peut être renforcée ou causée par le stress et surtout mettre en danger un sportif.

«Je ne comprends pas comment faire des vrilles»

«Ça ne m'était jamais arrivé avant aux barres et à la poutre, c'était juste au sol et au saut. Mais cette fois-ci, c'est littéralement sur chaque agrès. Et ça craint vraiment», a-t-elle expliqué.

«Sérieusement, je ne comprends pas comment faire des vrilles. Sentiment le plus étrange et le plus bizarre. C'est honnêtement pétrifiant d'essayer de faire un mouvement mais de ne pas avoir l'esprit et le corps en synchronisation», a ajouté Biles.

Elle était depuis des mois attendue comme la star et la grande gagnante de ces Jeux de Tokyo. Avec cinq médailles dont quatre d'or remportées à Rio en 2016, et réalisant des figures extraordinaires, l'Américaine est considérée comme la plus grande gymnaste de tous les temps.