Teddy Riner partage sur Twitter son envie de décrocher le bronze aux JO

Déçu mais prêt à ne rien lâcher, Teddy Riner a vu cette nuit tout espoir de revêtir l'or ou l'argent s'évanouir. Motivé, il va s'employer à ramener une médaille de bronze pour le pays.

«Ce n'est pas le résultat espéré... Mais il y a une médaille olympique à aller chercher», a tweeté le judoka français à l'issue de son duel avec le Russe Tamerlan Bashaev (n°1 au classement mondial). Un message sur le réseau social qui avait déjà récolté plus de 13.000 «j'aime» et qui a ému les internautes, preuve de la popularité toujours importante de ce grand champion.

Ce n'est pas le résultat espéré... Mais il y a une médaille olympique à aller chercher #Tokyo2020 pic.twitter.com/U6k3BRJaQa — Teddy Riner (@teddyriner) July 30, 2021

En réponse à son tweet, de nombreux messages d'encouragements ont été adressés au judoka le plus titré de tous les temps, détenteur de dix titres mondiaux et de deux médailles d'or aux JO chez les + de 100 kg.

Encore deux combats à remporter pour le Bronze

Cet après-midi, Teddy Riner devra encore remporter deux combats pour décrocher le bronze et espérer remonter sur le podium comme il l'avait fait en 2012 à Londres et en 2016 à Sidney. Cette fois-ci, l'athlète ne pourrait monter que sur la dernière marche et, on l'imagine, la déception reste grande. D'autant qu'elle lui rappellera la médaille de bronze remportée à Pékin en 2008, une médaille qui était alors signe d'espoir pour le champion qui a rapidement imposé son règne chez les poids-lourds du Judo en +100 kg au judo.

Pour son prochain combat, Teddy Riner affrontera le Brésilien Rafael Silva. Un duel qu'il devra absolument remporter pour espérer disputer un dernier un combat pour la médaille de bronze contre un des perdants des demi-finales.