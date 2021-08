F1 : le Français Esteban Ocon remporte sa première course en Hongrie

Esteban Ocon a remporté dimanche en Hongrie son tout premier Grand Prix en Formule 1. Le pilote Alpine, qui a profité d'un incroyable crash au départ, devient le 14e Français de l'histoire à s'offrir une course F1.

Le Français, qui s’est imposé devant Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, auteur d’une remontée incroyable et qui prend la tête du général après la 10e place de Max Verstappen, a donc profité du choas pour triompher et offrir à Alpine sa première victoire (sous ce nom).

Après s’être retrouvé deuxième après le crash causé par Valtteri Bottas, Esteban Ocon a ensuite profité de l’erreur tactique de Mercedes et Hamilton, seul pilote à ne pas être rentré au stand lors du deuxième départ.

Le natif d’Evreux (24 ans) a tenu tout le long de la course pour faire retentir en pleins Jeux olympiques la Marseillaise moins d’un an après celle de Pierre Gasly au Grand Prix d’Italie à Monza.

«C’est incroyable, a confié Esteban Ocon au micro de Canal+. On ne pensait pas que ce jour arriverait aussi rapidement. Tout a été parfait aujourd’hui. Je pense que je ne réalise pas du tout. Quel moment, c’est un truc de fou. Un grand merci à Fernando (Alonso) qui a beaucoup travaillé derrière pour contenir tout le monde.»

Plus jeune Tricolore à prendre le départ d’une épreuve de F1 (19 ans et 345 jours), il y a presque 5 ans avec Manor Racing MRT, le Normand est ensuite passé chez Force India. Il est ensuite devenu troisième pilote chez Mercedes avant que Renault ne lui offre un baquet. L’an dernier, à Sakhir, il décroche son premier podium. Et sa première victoire intervient donc moins d’un an après.