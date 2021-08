JO de Tokyo : Disciplines, horaires, Français… le programme du lundi 2 août

Lundi 2 août, les JO de Tokyo seront le théâtre de dizaines de rendez-vous alors que les épreuves d'athlétisme battent leur plein. Voici le programme complet.

Horaires et disciplines

A partir de 2h : Lancer de marteau hommes, qualifications

A 2h : Hockey sur gazon femmes quarts de finales (et à 5h, 11h30 et 14h)

A 2h : Volley-ball femmes 5e journée (et à 7h20 et 12h40)

A partir de 2h30 : Kayak et Canoë, épreuves de 500 et 1.000 m hommes et femmes

A partir de 2h35 : 1.500 m femmes, séries 1, 2 et 3

A 3h : Water polo hommes 4e journée (et à 4h30, 7h, 8h30, 11h20 et 12h50)

A 3h20 : Saut en longueur hommes, finale

A partir de 3H30 : 200 m femmes, séries 1 à 7

A 4h : Handball Femmes France - Brésil (5e journée)

A 4h50 : 100 m haies femmes, finale

A 4h50 : Haltérophilie + 87 kg femmes finale groupe B et - de 87 kg femmes finale groupe B

A 5h : Voile régates hommes - femmes, finales

A 5h : Baseball, 2e tour

A 6h : Badminton double femmes, matchs pour le bronze et l'or

A 6h40 : Basketball Femmes, France - Etats-Unis

A 7h30 : Tennis de table par équipes, femmes et hommes, quarts de finale

A 7h30 : Tir Pistolet vitesse hommes, finale

A 8h : Plongeon hommes, qualifications

A partir de 8h30 : Cyclisme sur piste femmes et hommes

A 8h50 : Haltérophilie - 87 kg femmes finale groupe A

A 9h50 : Tir Carabine 3 positions hommes, finale

A partir de 10h : Equitation concours complet hommes sauts d'obstacles

A 10h : Football femmes 1ère demi-finale

A partir de 10h : Gymnastique artistique anneaux hommes finale

A partir de 10h45 : Gymnastique artistique sol femmes finale

A partir de 11h15 : Lutte gréco-romaine hommes finales des - 60 kg et - 130 kg

A 11h15 : Lutte libre femmes - 76 kg finale

A partir de 11h30 : Gymnastique artistique saut hommes finale

A partir de 12h20 : Saut à la perche femmes, qualifications

A partir de 12h25 : 200 m femmes, demi-finales

A 12h30 : Natation synchronisée Duo Femmes qualifications

A 12h50 : Haltérophilie + 87 kg femmes finale groupe A

A 13h : Football femmes 2e demi-finale

A 13h : Badminton simple hommes, matchs pour le bronze et l'or

A 13h : Lancer de disque femmes, finale

A partir de 13h05 : 400 m hommes, demi-finales

A partir de 13H35 : 400 m haies femmes, demi-finales

A 14h15 : 3.000 m steeple hommes, finale

A 14h40 : 5.000 m femmes, finale

Les équipes françaises

A 4h : Handball Femmes, France - Brésil (5e journée)

A 6h40 : Basketball Femmes, France - Etats-Unis