JO de Tokyo : une athlète bélarusse conduite à l’aéroport après avoir été forcée de suspendre sa participation

L’athlète Krystsina Tsimanouskaya a déclaré à l’agence de presse Reuters avoir été emmenée de force à l’aéroport de Tokyo, ce dimanche, suite aux plaintes émises contre ses entraîneurs.

«Je ne retournerai pas en Bélarus», a assuré la sportive de 24 ans, qui poursuit son appel «en demandant au Comité international olympique (CIO) de l’aider». «J’ai subi des pressions et on essaye de me faire partir du pays sans mon accord… Je demande que le CIO intervienne». La jeune femme n’a pas l’intention de mettre un pied dans l’avion qui est censé la rapatrier, et pour assurer sa protection à la suite de cette décision, elle a demandé à la police japonaise de l’escorter et de la protéger.

La sprinteuse de haut niveau devait concourir ce lundi 2 août pour l’épreuve du 200 mètres femmes, et le relais de 4x400 mètres jeudi. Mais à la suite d’une critique partagée sur son compte Instagram, concernant la négligence de ses entraîneurs, l’athlète assure avoir été conduite de force à l’aéroport, après que le personnel d’entraîneurs soit venu dans sa chambre ce dimanche, pour lui ordonner de faire ses valises.

Krystsina Tsimanouskaya a confié s’être plainte sur le réseau social d’avoir été inscrite au relais 4x400 mètres, alors qu’il était initialement prévu qu’elle court le 100 mètres et le 200 mètres, après que certains membres de l’équipe n’avaient pas réalisé un nombre suffisant de contrôle antidopage. Une décision qui n’a pas plu à la jeune femme, d’autant plus «qu’elle a été prise à son insu», révèle-t-elle.

Le Comité olympique Bélarus dément

De son côté, le Comité olympique bélarusse, dont le Président n’est autre que Viktor Lukachenko, le fils du président du Bélarus Alexandre Loukachenko, balaye d’un revers de main les accusations de la jeune athlète. Dans un communiqué, il assure que la sportive a du suspendre sa participation aux Jeux Olympiques «sur les conseils des médecins, en raison de son état émotionnel et psychologique».

Mais Krystsina Tsimanouskaya ne s’est pas laissé intimider et a aussitôt qualifié cette déclaration de «mensonge», lors de sa prise de parole à l’aéroport, face à la presse. Alors qu’elle regrette d’être obligée de payer pour les erreurs de ses entraîneurs, la jeune femme ajoute «qu’elle n’aurait jamais réagi de manière si sévère si on lui avait expliqué à l’avance toute la situation et demandé si elle était capable de courir un 400 mètres».

Elle envisage de demander l’asile

D’après l’AFP, le CIO, mis au parfum de la situation grâce aux médias, «étudie la demande et a demandé des explications au Comité national olympique bélarusse». La Fondation bélarusse de solidarité sportive a fait savoir qu’un représentant du ministère japonais des Affaires étrangères se rendait à l’aéroport pour rencontrer Krystsina Tsimanouskaya, placée sous protection policière. Cette dernière envisage de demander l’asile politique auprès de l’ambassade d’Autriche de Tokyo.

Krystsina Tsimanouskaya n’est pas la première athlète à s’attirer les foudres du système Bélarus. Andrei Krauchanka, le sportif spécialiste du décathlon, compte parmi les opposants au régime d’Alexandre Loukachenko qui exerce une forte emprise sur le pays, notamment depuis son cinquième mandat renouvelé en 2020, et très contesté.