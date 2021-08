Trophée des champions : Lille s'impose face au PSG (1-0)

Le Losc a remporté le Trophée des Champions contre le PSG (1-0) dimanche soir à Tel-Aviv (Israël). C'est la première fois que Lille décroche ce titre.

Le dernier mot aux champions de France. En battant les Parisiens, derniers vainqueurs de la Coupe de France, les Lillois, désormais entraînés par Jocelyn Gourvennec, se sont offerts le premier trophée de la saison 2021-2022, une semaine avant le début de la Ligue 1. Les Dogues l’ont emporté grâce à un but de Xeka juste avant la pause (45e). Une bonne nouvelle, le milieu portugais avait été impliqué dans une bagarre avec... son coéquipier Tiago Djalo, à la mi-temps d'un match amical mi-juillet.

Octuple tenant du titre, le PSG, amputé de plusieurs cadres (Mbappé, Neymar, Di Maria, Sergio Ramos, Marquinhos), a donc laissé échapper son Trophée des champions. Pas vraiment un bon départ pour les hommes de Mauricio Pochettino qui auraient aimé lancer un premier message aux clubs français quelques jours avant le coup d’envoi de la saison.

Le technicien argentin n’a pas aligné que deux grosses recrues estivales à Tel-Aviv : Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum (entré à la 70e). A son aise sur son côté droit, le latéral marocain, qui a été la cible de sifflets tout au long de la rencontre (en cause sa prise de position pro-palestinienne sur les réseaux sociaux), a tout de même impressionné.

Mais Paris devra vite retrouver son équipe type, s’il ne veut pas perdre des points «bêtement», ce qui lui avait été reproché la saison dernière. Le club de la capitale se rendra à Troyes samedi prochain.

«C’est dur d'accepter de perdre une finale mais on n'a pas mal joué alors qu'il nous manquait des joueurs. Ce n'était pas parfait mais, en seconde période, on était la meilleure équipe. Félicitations à Lille. On est tristes et déçus pour nos supporters mais on a tout donné jusqu'à la dernière minute. On sera prêts pour la L1», a lancé Julian Draxler alors que son entraîneur a indiqué que son équipe «a des choses encore plus grandes à aller chercher cette saison.»