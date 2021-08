Boxe : la déclaration choc de Mike Tyson sur Tyson Fury et Anthony Joshua

Mike Tyson s’est confié sur le niveau des actuels patrons des poids lourds de boxe : Tyson Fury et Anthony Joshua.

«Iron Mike» est toujours dans la place. Après être revenu sur les rings à 54 ans il y a moins d’un an, et alors qu’il tente d’organiser de nouveaux combats «revivals», l’ancien champion du monde dans les 1980 et 1990 suit toujours l’actualité du Noble art. Il tient d’ailleurs un podcast sur le sujet (Hotboxin’).

Récemment, Mike Tyson a d’ailleurs affirmé qu’il aurait battu Tyson Fury et Anthony Joshua à son «prime» (au meilleur de sa carrière). En revanche, l’Américain ne sait pas s’il aurait été en mesure de battre Deontay Wilder.

Un fan des deux Anglais

«Ce sont de très bons combattants et je respecte toutes ces compétences. Cela aurait été très difficile de les combattre, a indiqué le boxeur. Ecoutez, si vous me demandez si j'avais 20 ans, alors oui, il n'y a aucun doute.»

Mike Tyson en a profité pour rappeler qu’il était fan de Fury et qu’il avait été impressionné par son premier combat contre Deontay Wilder (match nul). «Lors du premier combat que j'espérais pour Tyson Fury, j'ai toujours tiré pour lui parce qu'il a été nommé d'après moi, c'est la chose naturelle à faire, non ? Il a étonné beaucoup de gens en se levant. Il a montré qu'il est dur, il s'est relevé et a remporté la finale. Je pensais que c'était fini, puis il s'est levé et c'était comme Rocky, il a ensuite riposté. C'était incroyable, ça a fait de moi un fan. Il faut beaucoup de courage et de conviction», a-t-il détaillé.

Mais «Iron Mike» a également loué Anthony Joshua, qui détient les ceintures WBA, WBO, IBF et IBO. «Je l'aime vraiment. Tu sais ce qu'il est ? C'est vraiment une bouffée d'air frais, a-t-il confié. Il est vraiment propre, il a vraiment l'air propre, c'est un gars propre, c'est un combattant propre, c'est un bon puncheur. Tu lui souhaites juste le meilleur. Je ne sais pas. Mon ego dit : "personne ne te battra" - mais tu le regardes et... il est juste magnifique. Il ressemble juste à un combattant, vous savez ? On dirait qu'il est né pour faire ce qu'il a à faire. Il a besoin de plus d'expérience bien sûr, mais cela viendra dans la vie.»

