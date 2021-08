JO de Tokyo : les bouquets remis aux médaillés rendent hommage aux victimes de Fukushima

Médaille autour du cou, sourire aux lèvres : à Tokyo les champions des Jeux olympiques se voient remettre un bouquet de fleurs au moment de leur sacre. Tous ne le savent peut-être pas mais ce cadeau revêt un symbole particulier : il rend hommage aux victimes de la catastrophe de Fukushima.

En 2011, un séisme de magnitude 9,0 a frappé la côte nord-est du Japon, provoquant un tsunami venu heurter la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Trois des six réacteurs du bâtiment sont alors entrés en fusion, provoquant plusieurs explosions et le rejet d'importantes émissions radioactives. Le pays a ainsi connu une triple catastrophe au bilan particulièrement lourd : près de 18.500 morts ou disparus.

Dix ans après, les défunts sont toujours dans l'esprit des Japonais et ces derniers le font savoir au travers des quelque 5.000 bouquets distribués aux athlètes des Jeux olympiques. Les fleurs qui les composent ont pour une large part été cultivées dans les trois provinces les plus durement touchées par la catastrophe, à savoir Iwate, Fukushima et Miyagi.

Par exemple, les lisianthus blancs et violets ainsi que les sceaux de Salomon (ou Polygonatum) remis aux sportifs ont poussé à Fukushima. La BBC explique qu'ils ont été entretenus par une association créée pour relancer l'économie locale après le séisme et le tsunami.

Les tournesols, quant à eux, ont été cultivés à Miyagi, par les parents d'enfants morts en 2011. Ils ont été plantés sur le flanc de la colline sur laquelle ces jeunes victimes avaient tenté de se réfugier pour échapper aux éléments déchaînés.

Le bouquet est aussi composé de gentianes bleues venues d'Iwate, une zone côtière qui a été dévastée par le tsunami. Enfin, les aspidistras ont été choisies pour représenter la ville de Tokyo, elles apportent une touche de vert à ce bouquet lourd de souvenir.