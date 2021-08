JO de Tokyo : l'exploit des Bleus qualifiés pour les demi-finales

L'équipe de France masculine de volley-ball s'est qualifiée mardi pour les demi-finales des JO de Tokyo en éliminant la Pologne (3-2), double championne du monde.

Quel exploit. Les hommes de Laurent Tillie se sont montrés à la hauteur de l'événement, le premier quart de finale olympique du volley français, grâce notamment à un match total d'Earvin Ngapeth, 17 points et tellement de défenses. Le leader des Bleus, après son entrée compliquée dans le tournoi, a donné le ton.

«On ne veut pas que ça s'arrête car on est vraiment des survivants. On a eu des ressources insoupçonnées, on a réussi à rester patients, à faire des choix simples au bloc et en défense et c'est eux qui ont commencé à faire plus de fautes que nous. Pour être là, on a réalisé trois exploits consécutifs», a réagi Laurent Tillie sur France 2.

ILS L'ONT FAIT !!!!!!!!!!!! Les Bleus sortent les champions du monde polonais et filent en demi-finale, quel match et quel exploit mesdames et messieurs #POLFRA #JeuxOlympiques #Tokyo2020 pic.twitter.com/1vrqfsEroI — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 3, 2021

Après avoir fait tomber les doubles champions du monde polonais en quart, les Bleus affronteront jeudi en demi-finale, l'Argentine, victorieuse de l'Italie (3-2). Des Argentins qui les avaient battu en phase de poules. Il y a une revanche à prendre pour décrocher une finale olympique.