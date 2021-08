JO de Tokyo: l'équipe de France de basket file en demi-finale après sa victoire contre l'Espagne

L'équipe de France de basket s'est faite peur contre l'Espagne. Dans une fin de match étouffante, les Bleues ont obtenu leur ticket pour les demi-finales dans les toutes dernières secondes (64-67). Elles affronteront le Japon au prochain tour.

Il fallait avoir le coeur bien accroché dans ce dernier quart-temps face à l'Espagne. Après avoir longtemps mené, grâce à un collectif rapide et une forte présence à l'intérieur, l'équipe de France a vu son avance revenir. Si un temps, les joueuses ont été capables de stopper l'hémorragie, elles ont vu l'Espagne revenir et repasser devant, grâce au chantier d'Astou Ndour, et de son solide double-double (16 points et 11 rebonds).

C'était sans compter sur l'efficacité insolente de Marine Johannes. Malchanceuse à 3 points (2/8), l'arrière de l'ASVEL va apporter au scoring à mi-distance, inscrivant 18 points.

Dans un combat final contre le chronomètre les Espagnoles ont tenté de venir à bout des joueuses de Valérie Garnier en les envoyant sur la ligne des lancers. Souvent sollicitées, les Bleues se sont néanmoins montrées particulièrement adroites dans ce secteur avec un 70% de réussite (7/10) sur l'ensemble de la rencontre.

Au prochain tour, l'équipe de France sera opposée au Japon, vainqueur surprise de la Belgique. Le ticket pour la finale se disputera le vendredi 6 août à 13 heures.