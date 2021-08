JO de Tokyo : les Françaises Camille Lecointre et Aloïse Retornaz décrochent le bronze

Les navigatrices Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, finissent sixièmes de la dernière course et emportent la médaille de bronze en régate olympique de 470. Mais après une arrivée mouvementée et un passage litigieux entre les bateaux anglais et polonais, la France a déposé une réclamation, qui n'a pas été retenue.

Le titre revient aux Britanniques Hannah Mills et Eilidh McIntyre devant les Polonaises Agnieszka Skrzypulec et Jolanta Ogar. Camille Lecointre et Aloïse Retornaz permettent à la France d'obtenir sa 25ème médaille.

LA MEDAILLE DE BRONZE POUR CAMILLE LECOINTRE & ALOÏSE RETORNAZ EN 470 !





25e médaille pour la France #AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/4MKBrj5Ai0 — Equipe France (@EquipeFRA) August 4, 2021

Revenus des Jeux Olympiques de Rio avec le titre de Charline Picon et deux médailles de bronze, les marins français ont remporté à Tokyo deux médailles d'argent sur le plan d'eau d'Enoshima, grâce à la même Charline Picon et à Thomas Goyard, tous deux en planche à voile RS:X.

En 2016, Camille Lecointre avait déjà remporté le même métal à Rio en 2016 avec une autre partenaire, Hélène Defrance.