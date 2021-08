Ciryl Gane avant l’UFC 265 : «J'ai toujours été confiant en mes compétences»

Ciryl Gane, qui combattra Derrick Lewis, dans la nuit de samedi à dimanche pour la ceinture intérimaire des poids lourds lors de l’UFC 265, s’est confié à CNEWS à l’approche de cet évènement historique pour le MMA français.

Invaincu en 6 combats à l’UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA de la planète, «Bon Gamin» fera face à Houston au n°2 mondial (26 victoires dont 21 avant la limite). Fort de sa dernière victoire contre Aleksander Volkov, le natif de La Roche-sur-Yon est confiant. D’autant qu’un succès lui ouvrirait les portes d’un affrontement ultime contre le patron de la catégorie, Francis Ngannou.

C’est un rendez-vous important qui approche et vous avez eu peu de temps de le préparer par rapport à d’habitude. Est-ce compliqué ?

C’est vrai que c'était une préparation qui était plutôt basée sur le maintien de la condition physique. On s’était déjà bien préparé pour le combat contre Volkov en juin dernier donc il a fallu que je maintienne mon état physique. Je n’ai eu que 23 jours de repos après, on est reparti directement au charbon.

C’est une approche plus stratégique que physique ?

Pour le coup, c’est quelqu'un qui n'est pas forcément très rapide, qui n'est pas forcément très endurant. C'est surtout un gros puncheur, il ne construit pas ses combats, il envoie beaucoup de coups. Donc, au final physiquement on n'a pas besoin de forcer cet aspect.

Avec une ceinture en jeu, il y aura beaucoup de pression…

On va se retrouver avec un avec un gros, un gros public. Il devrait y avoir à peu près 18.000 personnes. Il (Derrick Lewis) sera chez lui donc dans le staff forcément, il y a eu des craintes par rapport à ça. Mais on a déjà évoqué tout ça. Ca ne va pas nous surprendre.

On sent que ce combat se jouera au mental pour vous mais aussi pour lui ?

C’est exactement ça. C'est vrai que c'est, c'est quelqu'un qui attend beaucoup, donc dans une attitude très menaçante en fait. Ca peut déstabiliser certains d’avoir un adversaire comme ça. Il se servira du public pour être motiver. Mais il faut lui mettre la pression. Imposer le combat.

Affronter Francis Ngannou ? Il faut d'abord que je gagne samedi

Le fait de combattre contre un public hostile n’est pas vraiment nouveau pour toi de toute façon…

C’est ce que je me dis. Au final, j’ai toujours combattu à l'extérieur. Lorsque j’étais au Canada déjà. Ce n’est pas quelque chose qui me dérange, c'est pas du tout quelque chose qui m'a déstabilisé. Ce n’est vraiment pas gênant, on verra bien là mais moi ça ne me fait vraiment pas peur.

Et ensuite, ce serait donc le combat contre Francis Ngannou. Vous vous sentez prêt ?

Oui, toujours. Moi, j'ai toujours été prêt. J’ai toujours cet état d'esprit quand on me proposait des gros combats. Même lorsque j’ai commencé dans les sports de combat, j’ai démarré par des gros combats. J'ai toujours aimé les challenges, je n'ai jamais dit non. J'ai toujours été confiant en mes compétences.

Est-ce qu’il y a le risque de trop penser à Ngannou avant le combat contre Lewis ?

J’étais déjà au courant de la ceinture intérimaire avant Volkov et pour autant, ça ne m’a pas déstabilisé. Je fais étape par étape. Je sais que tout va venir.Il faut d'abord que je gagne samedi. J'ai toujours pris combat après combat, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose aussi qui me déstabilise.

Vous avez eu une accession fulgurante en MMA. Quel regard portez-vous sur votre carrière ?

C’est plaisant de savoir tout ce que j’ai pu faire en trois ans. Je suis très fier. Je suis content de pouvoir représenter mon pays, mon département la Vendée. Je suis content que mes parents soient fiers de moi. Et surtout, je suis heureux de faire quelque chose dans le sport. J’ai toujours su que je voulais être dans le sport. J’ai pratiqué le basket, le foot mais au final je n’ai jamais été au bout des choses. A 24 ans, je me suis mis à la boxe thaï, et c’est parti très vite. Aujourd’hui, j’ai 31 ans et je suis déjà au top de cette organisation.

