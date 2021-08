France-Etats-Unis, finale basket JO de Tokyo : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France masculine de basket affronte les Etats-Unis samedi en finale des JO de Tokyo. Voici le programmes TV.

Le grand affrontement aura bien lieu. Vainqueurs d’un petit point de la Slovénie jeudi (90-89) au terme d’un combat incroyable, les Bleus, emmenés par Rudy Gobert ou encore Nicolas «Batman» Batum, vont donc retrouver les Américains, qui ont éliminé l’Australie quelques heures plus tôt.

Après Londres (1948) et Sydney (2000), il y aura donc Tokyo (2021). Et cette fois, les Tricolores espèrent repartir avec l’or olympique. Et ils en seront complètement capables eux qui ont battu les Etats-Unis en ouverture de ces JO (83-76).

Evidemment, les coéquipiers de Kevin Durant voudront se venger des Français (qui les avaient également éliminé en quarts de finale du dernier Mondial) et tout autre résultat qu’un titre serait un véritable échec pour eux. Autant dire que le combat s’annonce croustillant. Que les réveils soient programmés, la lutte France – Etats-Unis aura lieu à 4h30 (heure française).

Programme TV

France – Etats-Unis

Finale des JO de Tokyo

Samedi 7 août

4h30 sur Eurosport 2 et France Télévisions (France 2, France 3 ou France 4 selon l’actualité)