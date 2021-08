France-Slovénie, JO de Tokyo : tout savoir sur Luka Doncic, la star slovène

L’équipe de France affronte, jeudi en demi-finale des JO de Tokyo (13h), la Slovénie qui possède dans ses rangs la star NBA, Luka Doncic. Portrait.

C’est l’homme qu’il faudra surveiller de très près. Qualifiée pour la première fois de son histoire pour les Jeux olympiques, l’équipe de Slovénie est portée par le tout jeune Luka Doncic. A 22 ans, le joueur des Dallas Mavericks, qui est tout de même entouré de joueurs très puissants et adroits (Zoran Dragic, Jaka Blazic, Vlatko Cancar), a déjà tout d’un patron.

S’il l’a déjà prouvé à maintes reprises sur les parquets de NBA où il a réalisé d’incroyable prouesses (respectivement 28,8 et 27,7 points de moyenne lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021), celui qui est surnommait «El Matador» en fait de même avec sa sélection. Et aux JO, il continue son show, en atteste ses 49 points contre l’Argentine en début de Tournoi olympique.

L'héritier de Nowitski à Dallas

Le «Super Saiyan» - pour les aficionados de Dragon Ball Z – impose son imposant gabarit (2,01m pour 104 kg) sur les parquets et réalise des JO à la hauteur des attentes (28,3 pts, 10,7 rebonds, 7 passes de moyenne). Mais rien d’incroyable pour ce joueur doté d’une précocité hors norme.

A 13 ans, Luka Doncic s'exile en Espagne pour rejoindre le Real Madrid. Six ans plus tard lorsqu'il quitte le club madrilène pour rejoindre la NBA. Avec seulement trois saisons et demi en pro (avec comme palmarès, trois championnats d'Espagne, une Coupe intercontinentale et des titres de MVP du championnat espagnol et de l'Euroligue), celui qui a été drafté en 3eme position par Dallas casse la baraque américaine dès son arrivée.

Lors de sa première saison, le n°77 s’offre le titre de rookie de l’année en NBA. De quoi laisser partir tranquillement à la retraite Dirk Nowitzki. En NBA, il ne lui reste désormais plus qu’à aller plus loin en playoffs et à décrocher une bague. Mais vu son âge, cela pourrait venir bientôt à Dallas… ou ailleurs.

Dans ces JO, Doncic a poursuivi sur sa lancée et a permis aux siens d’arriver en demi-finale pour affronter la France. Invaincu aves la Slovénie (17 matchs, 17 victoires), il espère aller encore plus loin.

«Quand vous avez Luka, c’est facile, a confié Aleksandar Sekulic, le coach slovène. Tout est facile. Il n’est pas ici pour se montrer. Il est ici pour aider l’équipe, en premier lieu. Il est venu pour s’amuser sur le terrain, s’amuser avec les gars et nous sommes là pour l’utiliser autant que possible, pour utiliser, disons-le, la magie.» Espérons qu’elle n’opère pas contre les Tricolores.