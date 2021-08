JO de Tokyo : l'equipe de France de handball en finale

Le match a été accroché jusqu'au bout, mais l’équipe de France masculine de handball a obtenu son billet pour la finale des Jeux olympiques de Tokyo. Les Bleus ont battu l’Egypte, 27-23.

Le match avait pourtant mal démarré pour les Tricolores, rapidement menés 5-1, à la sixième minute. Grâce aux arrêts du gardien Vincent Gérard, ils sont revenus progressivement à la marque, en effaçant leur déficit au moment de rentrer au vestiaire pour la mi-temps (13-13).

En seconde période, les Bleus ont dû batailler tout du long pour faire plier les Egyptiens. Les 5 buts de Dika Mem et d’Hugo Descat (dont 4 pénaltys) ont fait le plus grand bien, pour se détacher petit à petit (21-18 à la 45e minute). Malgré plusieurs infériorités numériques à négocier et un adversaire qui est parfois revenu à deux longueurs, les Bleus ont assuré jusqu’au bout pour s’imposer 27-23.

Ils auront donc l’opportunité de décrocher une troisième médaille d’or olympique, après celles de 2008 et 2012.

La finale se disputera samedi 7 août à 14 heures. La France y affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale, qui oppose ce jeudi l’Espagne et le Danemark.