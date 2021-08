PSG : Une arrivée imminente de Lionel Messi ?

Lionel Messi, qui ne jouera donc plus au Barça, est libre de s’engager où il le souhaite. Le PSG est en pole position.

Et si Paris réalisait finalement le coup tant attendu ? Alors que le FC Barcelone a annoncé la non-prolongation de sa désormais ex-star argentine, le club de la capitale est le grand favori pour l’accueillir dans son équipe dès cet été.

L’homme aux six Ballons d'Or, tout juste vainqueur de la Copa América avec l'Argentine et qui devait prolonger justement son contrat avec son club de toujours ce jeudi, serait en partance pour la France pour y retrouver notament son ami Neymar mais également ses compatriotes Leandro Paredes et Angel Di Maria.

Paris, une évidence ?

Meilleur buteur de l'histoire du Barça, Lionel Messi, qui était devenu dernièrement le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches au Barça, devant les 767 apparitions de la légende Xavi, rêve de remporter une nouvelle Ligue des champions avant pourquoi pas la coupe du monde au Qatar avec l’Albiceleste. Puis de terminer sa carrière aux Etats-Unis.

Selon plusieurs sources, pour que Lionel Messi rejoigne Paris, il faudra qu'un autre joueur quitte le navire parisien. Ce joueur serait Kylian Mbappé qui ne cesse de repousser les propositions de prolongations avec le PSG…

Un autre club pourrait accueillir «La Pulga», Manchester City. Avec Pep Guardiola à sa tête, la formation anglaise aurait les moyens de se l’offrir mais l’arrivée ce jeudi de Jack Grealish, en provenance d’Aston Villa, pour un montant total de 117 millions d’euros (selon les dernières informations), pourrait refroidir les caisses mancuniennes.

L’autre rumeur serait que Lionel Messi se retrouve en Italie, du côté de la Juventus Turin pour évoluer avec Cristiano Ronaldo. Mais la Juve a-t-elle les moyens ? Les prochaines heures vont en tout cas être très tendues et les rumeurs nombreuses concernant l’avenir du désormais ex-joueur du Barça. Avec évidemment, un espoir pour Paris…