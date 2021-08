Volley : pourquoi un joueur porte-t-il un maillot différent ?

C’est une question qui intrigue à chaque match de volley-ball : pourquoi un joueur porte-t-il un maillot différent dans chaque équipe ? Voici la réponse.

Lorsque l’on regarde un sport, évidemment, il y a toujours des questions que l’on se pose. Le volley-ball n’y échappe pas. Entre les points, le nombre de joueurs sur le terrain, l’autre grande interrogation concerne celle du joueur qui porte un maillot autre que celui de ses coéquipiers. Ce joueur en question est le libéro.

Curieusement, ce spote n’existe pas depuis si longtemps. Il a été créé en 1998 lors des Championnats du monde au Japon par la FIVB (Fédération Internationale de Volley-Ball).

Quel est son rôle ? Il est là pour réceptionner et défendre et entre seulement sur la ligne arrière. Il peut entrer et sortir autant de fois qu’il le souhaite pendant la rencontre à la place de n’importe quel joueur. Il doit simplement sortir au moment où la rotation lui oblige à passer sur la ligne d’attaque.

Les règles du libéro sont d’ailleurs très spécifiques puisqu’il n’a pas le droit de servir, d’être sur la ligne avant mais également de passer le ballon de l’autre côté quand celui-ci est au-dessus de la bande supérieure du filet ou encore de contrer, d’être capitane et donc d’avoir le même maillot que ses coéquipiers.

Le poste de libéro a été créé pour qu’il y ait plus d’échanges pendant les matchs et que la rencontre soit un peu plus «agréable» à regarder. Cela permet également à des joueurs au style très particuliers de devenir indispensables à ce poste alors qu’ils ne pourraient pas être titulaires à un autre.