France-Suède, demi-finale Handball JO de Tokyo : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France féminine de handball joue ce vendredi 6 août la demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo. Elle sera opposée à la Suède. Voici le programme TV complet.

Après un superbe quart de finale, où elles ont largement dominé les Pays-Bas (32-22), les Bleues ne sont plus qu'à une marche de la finale, et d'une médaille assurée (argent ou or). Mais pour y arriver elles devront se défaire des Suédoises, qui leur avaient donné du fil à retordre lors de la phase de poules.

Les deux équipes se sont en effet affrontées lors de la troisième journée du groupe B, le 29 juillet dernier. Un match qui s'est terminé sur le score nul de 28 à 28. A ce moment-là, ce résultat était loin d'être une bonne nouvelle pour les Françaises, qui avaient enregistré une victoire et une défaite lors de leurs deux premières rencontres.

Mais depuis, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont montré un tout autre visage et sont plus déterminées que jamais à jouer leur deuxième finale olympique de suite. Si elles y parviennent, elles affronteront le vainqueur de l'opposition entre la Norvège et le Comité olympique russe.

programme tv

France-Suède

Demi-finale des JO de Tokyo

Vendredi 6 août

10h00 sur Eurosport 2 et France Télévisions (France 2, France 3 ou France 4 selon l'actualité)