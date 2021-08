La Juventus s’excuse pour un tweet jugé raciste

Dans la soirée du jeudi 5 août, l’équipe féminine de la Juventus a créé la polémique après avoir publié une photo à caractère raciste. Suite aux nombreuses réactions, la Juventus a retiré la publication avant de présenter ses excuses.

«Nous nous excusons sincèrement que notre tweet, qui n’était pas destiné à provoquer une controverse ou à avoir des nuances raciales, ait pu offenser qui que ce soit. La Juventus a toujours été contre le racisme et la discrimination», peut-on ainsi lire sur le compte de l’équipe de foot féminine de la Juventus.

We sincerely apologise that our tweet, which was not meant to cause controversy or have any racial undertones, may have offended anyone. Juventus has always been against racism and discrimination. #DifferencesMakeTheDifference

