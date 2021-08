Ligue 1 : Monaco et Nantes dos à dos (1-1) pour le premier match de la saison

L'AS Monaco et le FC Nantes se sont quittés sur un match nul (1-1) vendredi soir en ouverture de la première journée de Ligue 1 2021-2022.

Gelson Martins a inscrit le premier but du championnat (14e), à la réception d'un centre du Brésilien Caio Henrique. Nantes a égalisé juste avant la pause par Jean-Charles Castelletto, de la tête, sur un corner tiré par le Nigérian Moses Simon (42e).

«On voulait une victoire. Mais l'équipe adverse aussi. Elle a marqué sur sa seule opportunité. On a eu moins d'occasions après la pause. C'est un peu comme au début de la saison dernière mais on avance, a rappelé le technicien de l’ASM. (…) C'est frustrant de prendre un but sur coup de pied arrêté. On sait ce qu'on a à faire sur coup de pied arrêté. C'est une erreur. Les erreurs peuvent arriver.»

Devant du public (7.000 spectateurs), les Monégasques, prétendants au podium, ont déjà laissé filer deux points à domicile contre une formation vouée à lutter pour le maintien. Une bien mauvaise nouvelle pour les hommes de Nico Kovac qui lancent mal un marathon qui devrait les voir jouer huit rencontres au mois d'août avec les rencontres de tour préliminaire et barrages de Ligue des champions.

Dès mardi, Monaco recevra le Sparta Prague dans un match retour européen essentiel (victoire 2-0 à l'aller), avant de se déplacer à Lorient pour la deuxième journée de L1. Et d'enchaîner ensuite sur un nouveau match européen...