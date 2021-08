JO de Tokyo : accrocheuse, la France s'incline en finale face à l'ogre américain

Héroïque lors de la finale des Jeux Olympiques disputée ce samedi 7 août, l’équipe de France de basket s’est inclinée de justesse face aux Etats-Unis (87-82).

Rapidement menés (12-6) dans le premier quart-temps, les basketteurs américains se sont remis en marche sous l’impulsion d’un énorme Kevin Durant (29 points, 6 rebonds et 3 passes décisives).

La «Team USA» glane ainsi son 16ème titre olympique en 19 participations et met ainsi fin à une série de deux défaites consécutives face à la France, lors du mondial 2019 et au 1er tour de ces JO.

Pourtant emmenée par un énorme Rudy Gobert, auteur de 16 points et de 8 rebonds, la France a laissé filer des points sur des erreurs techniques, à l’image du chiffre impressionnant de 18 pertes de balles, soit deux fois plus que les Etats-Unis.

Quelques détails qui font la différence

«Ce sont des petits détails, il y a des moments où on a perdu notre concentration on leur a donné trop de choses faciles. Il y a ces petites périodes où on leur donne des rebonds, des contre-attaques faciles, c'est ce qui nous coûte le match», a regretté le pivot français à l’issue du match, dans des propos rapportés par l’AFP.

En effet, le joueur, meilleur défenseur de l’année en NBA cette saison, a manqué des lancers-francs cruciaux, avec un ratio inférieur à 50% dans le domaine (6/13 aux lancers-francs).

Il s’agit donc du quatrième titre olympique olympique de suite pour les Etats-Unis, qui n’avaient plus été privés de ce bonheur depuis 2004.