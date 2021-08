Ligue 1 : le PSG réussit son entrée à Troyes (2-1)

Le PSG s'est imposé à Troyes (2-1), samedi, lors de la première journée de Ligue 1 version 2021-2022.

Paris s’est fait peur mais Paris l’a emporté. Chez le promus troyen, les hommes de Mauricio Pochettino ont d’abord été cueilli à froid par El Hajjam (9e). Le Marocain a toutefois été rapidement imité par son compatriote qui évolue dans le camp d’en face, Achraf Hakimi (19e).

Le latéral droit, arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan, a égalisé d’une sublime frappe après un magnifique mouvement. Ce dernier s’est d’ailleurs montré à son aide tout au long de la rencontre comme lors du Trophée des champions (perdu contre Lille).

Un Trophée des champions qu’avait manqué Kylian Mbappé et qui faisait donc ses débuts cette saison avec le PSG. En attendant de savoir s’il sera bien coéquipier de Lionel Messi, qui devrait arriver prochainement (des rumeurs de départ de l’international français existent), le champion du monde 2018 a offert le deuxième but de Paris à Mauro Icardi, synonyme de victoire.

«Ca a été un match difficile. On a encaissé le premier but. Une équipe comme le PSG doit débuter différemment, a souligné le technicien argentin. On a bien joué par moments. Troyes a très bien joué, ils nous ont rendu la tâche difficile. C'est une victoire importante. Je ne pense pas que l'histoire autour de Messi ait eu un impact sur la concentration des joueurs. Les joueurs ne pensent pas à autre chose. J'aurais espéré mieux, mais il faut donner du crédit à Troyes. Nous sommes en début de saison, il y a un manque de rodage dans certains secteurs. J'aimerais gagner avec plus d'écart, mais ce n'est pas toujours comme ça.»

Les trois prochaines rencontres du PSG seront contre Strasbourg (samedi 14), à Brest (vendredi 20) et à Reims (dimanche 29 août).