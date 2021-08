PSG : les détails du contrat de Lionel Messi

Lionel Messi devrait s’engager ces prochaines heures au PSG. Les détails de son futur contrat sont pratiquement connus. Les voici.

Le rêve approche. Il ne manque plus que la signature. Alors que l’Argentin doit s’exprimer dimanche lors d’une conférence de presse pour évoquer son départ du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain prépare soigneusement son arrivée dans la capitale.

Ainsi, les détails du futur contrat de Lionel Messi ont été dévoilés. Selon Canal+, «La Pulga» s’engagerait pour deux saisons et une en option comme prévu, et il devrait toucher 35 millions d’euros par an.

Lionel Messi ira en conférence de presse demain midi





L'Argentin, qui a annoncé son départ du FC Barcelone, se rapproche de plus en plus du PSG #ESTACPSG



https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/K5M1yhfKZl — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 7, 2021

Pour rappel, le vainqueur de la dernière Copa America avec l’Argentine arrive libre puisque son contrat avec le Barça, son club de toujours, s’était terminé le 30 juin dernier et aucune prolongation n’a été signée.

Selon d’autres informations, Lionel Messi (34 ans) pourrait être présenter mardi aux supporters.