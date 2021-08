eFootball : équipes, gratuité... Tout ce qui change dans le jeu de foot de Konami

Konami a récemment dévoilé la nouvelle version de Pro Evolution Soccer qui se nomme désormais eFootball. Voici tout ce qu’il faut savoir du célèbre jeu de football.

PES est mort, vive eFootball. Après 26 éditions, la franchise Pro Evolution Soccer a donc disparu et changé de nom. Et ce changement en entraîne quelques autres.

eFootball est gratuit

La franchise a complètement décidé d’évoluer en passant à la gratuité. eFootball sera donc disponible sur toutes les plateformes : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 (PC), Steam (PC), iOS, Android. A noter que le jeu sera également cross-plateforme.

Des modes payants

eFootball ne sera pas totalement gratuit. Konami a confié que certains modes du jeu seront payants. Pour le moment, aucune information n’a été révélée mais cela devrait être le cas très prochainement.

Date de sortie ?

En général, Konami avait pour habitude de sortir ses éditions de PES en septembre. Cela devrait donc être le cas pour eFootball.

Quelles équipes présentes ?

C’est évidemment l’autre grande question : quelles licences seront disponibles dans cette édition ? Au moins 9 clubs ont été confirmés : Barça, Bayern, Juventus, Manchester United, Arsenal ou encore la Roma et la Lazio.

Comment se feront les mises à jour ?

eFootball sera régulièrement mis à jour avec de nouveaux contenus. Les nouveaux transferts seront mis à jour et «des campagnes in-game» seront de la partie.

Pourquoi ces changements ?

Konami s’est évidemment expliqué sur ce changement. «Notre ambition était de recréer l’environnement de football parfait, du gazon aux mouvements des joueurs, jusqu’au public du stade, peut-on lire sur le communiqué. Pour cela, nous avons décidé de créer un nouveau moteur de football, visant à repenser le système d’animation et les commandes du jeu. Le résultat final était encore plus impressionnant que ce que nous avions envisagé. Nous avions dépassé les limites de PES pour atteindre un nouveau royaume de football virtuel. Pour marquer cette nouvelle ère, nous avons décidé de retirer notre illustre nom de marque PES et de le rebaptiser ‘eFootball’»