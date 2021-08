Arctic Race of Norway : public, Lafay, saumon… un retour parfait pour la course septentrionale

Après un an d’absence à cause du Covid-19, l’Arctic Race of Norway a fait son retour la semaine dernière lors d’une 8e édition qui aura marqué les esprits.

Alors que les JO de Tokyo s’achevaient dimanche, à près de 12.000 kilomètres de la capitale japonaise se terminait, à Harstad la plus septentrionale course cycliste professionnelle au monde disputée dans le nord de la Norvège.

Hermans haut la main

Et cette année, après donc une année sans édition, c’est Ben Hermans (Israel Start up nation) qui s’est imposé après la quatrième et dernière étape entre Gratangen et Harstad remportée dimanche par l'Allemand Philipp Walsleben (Alpecin). Le Belge, qui avait pris les commandes du général la veille, devance au classement général le Norvégien Odd Christian Eiking de 2 secondes et le Français Victor Lafay (Cofidis) de 6 secondes.

After 2 years away, the Arctic Race of Norway was back with a bang!





Featuring by beautiful landscapes and a tough battle for the Midnight Sun Jersey (with a side of Salmon), it was a race to remember.





Relive the 2021 edition below #ArcticRace pic.twitter.com/Y8IlNwzA5v — Arctic Race of Norway (@ArcticRaceofN) August 8, 2021

Lafay, la très belle sensation

Si Warren Barguil était peut-être le Français le plus attendu, c’est finalement Victor Lafay qui a fait parler de lui. Le Français de Cofidis (25 ans), qui a particulièrement brillé durant les quatre jours de course dans le nord de la Norvège, termine à la 3e place de l’Arctic Race of Norway. «Ca valait la peine de faire ce déplacement, a confié celui qui avait remporté une étape sur le Giro. Ça faisait très longtemps que j’avais envie de venir en Norvège. En plus, j’ai pu le faire pour une course de vélo. C’était vraiment incroyable comme voyage, surtout qu’avec le Covid, on n’a pas énormément voyagé. Ça fait vraiment plaisir de voir autre chose, et surtout tous ces beaux paysages. C’était super sympa. On a vécu une super course avec une super ambiance, que ce soit dans l’équipe ou sur l’épreuve, donc ça va forcément me donner de la motivation pour les prochaines courses à venir.»

Le public au rendez-vous

Cette 8e édition aura été marquée par un soleil radieux et des températures à faire rougir la France. Hormis lors de la première étape à Tromso où la pluie fine était au rendez-vous, les trois jours de course se sont déroulés sous un soleil sublime et des températures à faire rougir certains pays plus au sud. Ce qui a permis, au milieu du décor sublime des fjords, bord de mer et autres montagnes, au public norvégien d’être nombreux sur les bords des routes pour encourager les coureurs. Avec évidemment un plus pour le maillot vert de cette édition, le Norvégien Alexander Kristoff.

500kg de saumon pour Dversnes

C’est la tradition et Fredrik Dversnes était tout sourire. En remportant le maillot «saumon» du meilleur grimpeur de l’Arctic Race of Norway, le Norvégien a gagné 500kg de saumon. Bon appétit.

Tore Andre Aase Vabø kom med i dagens brudd og sikret klatretrøyen og 500 kilo laks til Fredrik Dversnes





Kristian Aasvold og Jacob Eriksson sikret seg henholdsvis 5. og 9. plass sammenlagt





Les mer her https://t.co/3k0Nw67L9b pic.twitter.com/cVZkHvBiLr — Team Coop (@TeamCoopSykkel) August 8, 2021

Pourquoi cette course ?

«L'idée initiale était d'organiser un événement sportif majeur dans le nord de la Norvège, a expliqué Knut-Eirik Dybdal, directeur de l’Arctic Race. Nous n'avons pas de grandes installations sportives pour accueillir un tel événement dans le nord de la Norvège, mais nous avons beaucoup de routes. Heureusement, c'était une idée qui a été très bien reçue dans tout le nord de la Norvège. Les équipes et coureurs sont satisfaits, le public également, le soleil a brillé cette année. Tout le monde est heureux et c’est tant mieux.»