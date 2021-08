Monaco-Sparta Prague, Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’AS Monaco affronte le Sparta Prague lors du 3e tour retour de qualification de la Ligue des champions. Voici le programme TV complet.

Vainqueurs 2-0 en République tchèque (grâce à des buts de Tchouaméni et Volland), les Monégasques ont fait le plus dur et doivent simplement terminer le travail pour valider leur ticket pour les barrages de Ligue des champions, qui sera le dernier tour avant la phase de poules.

Comme lors du match aller, la rencontre sera diffusée en direct sur Canal+.

Programme TV

Monaco-Sparta Prague

3e tour Ligue des champions

Mardi 10 août

20h sur Canal+