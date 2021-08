Direct - Lionel Messi au PSG : le nouvel attaquant argentin portera le numéro 30 sur le terrain

L’attaquant argentin Lionel Messi aurait trouvé un accord pour s’engager avec le Paris Saint-Germain. Suivez les pas du joueur de 34 ans, attendu ce mardi dans la capitale française.

Après plusieurs jours de rumeurs, l'annonce officielle de l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain semble imminente.

C'est grâce à une dérogation de la Ligue de football professionnel que le nouvel attaquant du PSG Lionel Messi arborera le numéro 30. En effet, les numéros 1, 16 et 30 sont habituellement réservés en Ligue 1 aux gardiens de but.

Les maillots du PSG floqués Messi seront disponibles à la boutique du club des Champs-Élysées à partir de ce mercredi matin, 9h30.

Tic tac, tic tac... Le PSG continue d'attiser la ferveur de ses supporters en publiant une nouvelle vidéo annonçant l'arrivée prochaine sur le terrain de Lionel Messi.

Le convoi de Lionel Messi est arrivé mardi vers 19H20 dans le stade de son nouveau club du Paris SG, a constaté un journaliste de l'AFP.

Escortés par d'importantes forces de police, les trois véhicules noirs se sont engouffrés dans le parking du stade. Ils avaient peu auparavant quitté l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, où le joueur devait passer la traditionnelle visite médicale, a constaté l'AFPTV.

Au micro de CNEWS, Javier Pastore, ancien joueur du Paris Saint-Germain s'est enthousiasmé de l'arrivée de Lionel Messi, qu'il considère comme « le meilleur joueur du monde».

Dans un entretien à l'AFP, Andres Iniesta, illustre coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, a avoué que ça «allait faire mal de voir Léo sous un autre maillot».

«Je ne sais pas ce qu'il s'est passé en interne, ni comment ça s'est déroulé, mais le club va devoir se remettre de ce transfert», a prévenu Iniesta.

Pendant ce temps-là, une page se tourne à Barcelone et les photos de Lionel Messi qui ornait le stade du Camp Nou ont été retirées.

Workers outside Barcelona's stadium have started to remove Leo Messi from a mural @brfootball pic.twitter.com/TtJ35SCLO8

