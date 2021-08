La basketteuse Valériane Vukosavljevic, médaille de bronze, a disputé les JO enceinte

La basketteuse française Valériane Vukosavljevic, médaillée à Tokyo il y a moins d'une semaine, a révélé ce mercredi 11 août qu'elle avait disputé les Jeux olympiques enceinte.

Elle a conquis le bronze mais sa plus belle récompense est encore à venir. L'ailière des Bleus, qui a également remporté un médaille d'argent au dernier Euro en juin et a été sacrée championne de France avec le club de Basket Landes en mai, a annoncé la bonne nouvelle à venir sur son compte Twitter.

Championne de France , Vice Championne d’Europe et Médaillée Olympique mais ma plus belle médaille se trouvait depuis tout ce temps gardée bien au chaud



«Ma plus belle médaille se trouvait depuis tout ce temps gardée bien au chaud», écrit la sportive de 24 ans, mariée depuis 2019 au basketteur serbe Filip Vukosavljevic, qui donne rendez-vous à tout le monde en 2022 pour un retour «sur le parquet et avec comme toujours de gros objectifs».

Les Jeux olympiques faisaient partie de ces objectifs, qu'elle n'aurait manqués sous aucun prétexte, grossesse ou pas. Dans un entretien à franceinfo, la championne confie avoir eu «l'accord du médecin de la fédération, l'accord médical de ma gynécologue, et c'était le principal». Suffisant pour partir à la conquête de médailles, tout en menant à bien ce projet personnel, «anticipé de longue date avec [son] mari» (même si elle n'imaginait pas «que cela arriverait de si tôt»).

Une grossesse cachée à ses coéquipières

En équipe de France, outre le médecin, seules sa coach Valérie Garnier et trois de ses coéquipières étaient au courant. «Je voulais être tranquille et faire mes deux compétitions sans me prendre la tête, sans devoir gérer les réactions d'autres joueuses, des médias ou autres», explique Valériane Vukosavljevic.

Et sur le terrain, l'ailière assure n'avoir eu «aucune appréhension». «Il n'y a pas eu un seul moment sur le terrain où je me suis dit "ne fais pas ce geste-là parce que si ça se trouve..."», déclare-t-elle. Ce qui n'a pas été aussi simple à vivre pour son mari, «plus inquiet», d'autant qu'il assistait à la compétition à distance.

Finalement, ces Jeux finis en apothéose avec une médaille de bronze ce sont parfaitement déroulés. Désormais enceinte de «seize semaines», Valériane Vukosavljevic veut en profiter pour passer un message simple : «la grossesse n'est pas une maladie. Elle n'empêche pas de pratiquer son sport.» CQFD.