JO de Tokyo : la médaille d'une athlète japonaise remplacée après que le maire de Nagoya l'a croquée

Médaillée d'or avec l'équipe japonaise de softball lors des JO de Tokyo, Miu Goto a été accueillie en héroïne le 4 août à Nagoya, sa ville natale. Mais, un peu trop enthousiaste, le maire s'est permis de mordre sa médaille. Les autorités olympiques ont annoncé, ce jeudi 12 août, que la récompense serait remplacée.

Le geste de l'édile, jugé irrespectueux pour l'athlète mais aussi vis à vis des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, avait provoqué un tollé. Lors de ce point presse en l'honneur de Miu Goto, l'athlète a placé la médaille autour du cou de Takashi Kawamura, le maire de Nagoya. Ce dernier a alors baissé son masque pour mordre dans la médaille, comme le font de nombreux athlètes au moment de leur sacre.

Mayor Takashi Kawamura of Nagoya City apologized for biting the gold medal of Miu Goto (20), Japan's representative of softball at the Tokyo Olympics. pic.twitter.com/A7q4Ld2bZj

— gongongon (@gongong57617502) August 7, 2021