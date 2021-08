PSG : Mbappé souhaite (enfin) la bienvenue à Messi

Kylian Mbappé est enfin sorti de son silence pour souhaiter ce jeudi 12 août la bienvenue à son nouveau coéquipier du PSG, Lionel Messi.

L'attaquant français était resté étrangement discret depuis l'arrivée de l'Argentin à Paris, même après l'officialisation de sa signature dans le club de la capitale. Faisant naître des rumeurs quant à son souhait de rester au Paris-Saint Germain.

Mais le jeune prodige a finalement posté aujourd'hui sur ses réseaux sociaux un message d'accueil pour son illustre aîné. «Welcome to Paris, Léo», peut-on lire sur son post, accompagné de quatre photos où l'on voit les deux hommes parler ensemble, sourire aux lèvres, et s'enlacer.

Sur Instagram, Mbappé a également posté une photo en story, avec l'inscription «Legend», accompagnée d'une couronne, pour saluer comme il se doit la signature du roi Leo.

Le coup de pression du président

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG fait l'objet de nombreuses interrogations depuis plusieurs mois. Alors qu'il ne dispose plus que d'un an de contrat, l'attaquant n'a pas encore prolongé, laissant craindre une signature dans un autre club cet été, ou un départ libre (et donc sans contrepartie financière pour Paris) à la fin de la saison.

Lors de la conférence de presse de Lionel Messi, ce mercredi 11 août, Nasser Al-Khelaïfi lui a mis la pression. «Kylian est parisien et très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif que le PSG. Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre que rester», a estimé le président du Paris-Saint-Germain.