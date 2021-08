VIDEO : Le joueur NBA, Andre Drummond, sauve son fils de la noyade

Une catastrophe évitée de peu. Le joueur NBA Andre Drummond a sauvé la vie de son fils de 2 ans, Deon, en plongeant tout habillé dans la piscine où il venait de tomber.

L’intérieur des Sixers de Philadelphie, qui mesure 2,08 mètres et pèse près de 130 kilos, a diffusé la vidéo du sauvetage sur les réseaux sociaux. Des images qui font froid dans le dos.

NOT ALL HEROS WEAR CAPES



A parents worst nightmare….. Feat my son & I





No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk

— Andre Drummond (@AndreDrummond) August 12, 2021