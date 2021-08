Gerd Müller, légende du football allemand, est mort à 75 ans

Gerd Müller, attaquant star de l'Allemagne et du Bayern Munich dans les années 1960 et 1970, est décédé ce dimanche à l'âge de 75 ans.

La disparition du «Bomber» (le «Bombardier») a été annoncée par le club bavarois. «Aujourd'hui est un jour triste et noir pour le FC Bayern et tous ses fans. Gerd Müller était le plus grand attaquant de tous les temps - et une personne formidable, une personnalité du football mondial. Nous sommes unis dans une profonde tristesse avec son épouse Uschi et sa famille. Sans Gerd Müller, le FC Bayern ne serait pas le club que nous aimons tous aujourd'hui. Son nom et le souvenir de lui vivront à jamais», déclare Herbert Hainer, le président du Bayern, dans un communiqué.

Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

Arrivé en Bavière 1964, Müller a notamment remporté quatre championnats d'Allemagne, quatre coupes d'Allemagne et trois Ligues des champions avec le Bayern, en quinze ans.

Connu pour son efficacité redoutable devant le but, il a marqué 365 buts en 427 matchs de Bundesliga (un record), et 62 en 68 sélections pour la Mannschaft, avec qui il a remporté la Coupe du Monde en 1974 et une Coupe d'Europe en 1972.

Il y a peu, il détenait encore le record du nombre de buts inscrits en une saison dans le championnat allemand, avec 40 unités (1971-1972). Un record battu par Robert Lewandowski, un de ses successeurs au Bayern, qui a marqué 41 buts lors de la saison 2020-2021.