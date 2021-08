«Je n’ai jamais envisagé de le signer» : Carlo Ancelotti ferme la porte à un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid

L’avenir de Cristiano Ronaldo ne cesse d’alimenter les débats à quinze jours de la fin du mercato. Mais alors qu’un retour au Real Madrid a refait surface ces dernières heures, Carlo Ancelotti a balayé, ce mardi, cette hypothèse et démenti vouloir recruter le quintuple Ballon d’Or.

Dans un message posté sur son compte Twitter, l’entraîneur italien, qui a lui fait son retour sur le banc madrilène cet été en succédant à Zinedine Zidane, a fait part de son admiration pour le Portugais, qu’il a côtoyé entre 2013 et 2015. Mais il a fermé la porte à un come-back.

Une possible arrivée avait pris de l’ampleur de l’autre côté des Pyrénées après les révélations de l’émission espagnole El Chiringuito, qui croyait savoir que l’ancien coach d’Everton souhaitait rapatrier le joueur de la Juventus Turin dans la capitale espagnole.

«Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout mon amour et mon respect. Je n’ai jamais envisagé de le signer. Nous sommes tournés vers l’avenir», a écrit Ancelotti pour démentir les spéculations. D’autres médias espagnols ont confirmé que le Real Madrid n’avait aucune volonté de recruter son ancien joueur. Le club madrilène serait concentré sur le transfert de Kylian Mbappé, malgré la ferme volonté du PSG de conserver le champion du monde tricolore. Et le feuilleton devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mercato.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

Comme celui de Cristiano Ronaldo dont le futur pourrait être lié à celui de Mbappé. Si Paris venait à céder et vendre son numéro 7, le club de la capitale pourrait se tourner vers le capitaine de l’équipe du Portugal pour le remplacer. La presse italienne a également avancé que Cristiano Ronaldo, sous contrat avec la Juve jusqu’en juin 2022, aurait proposé ses services à Manchester City.

En attendant un éventuel dénouement, Cristiano Ronaldo devrait entamer la saison avec la Juventus, ce week-end, à l'occasion de la 1ère journée de Serie A et un déplacement sur la pelouse de l’Udinese.