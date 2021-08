PSG : Lionel Messi nouveau détenteur des 3 photos sport les plus likées du monde sur Instagram

Lionel Messi a connu un été mouvementé avec son sacre à la Copa America, son départ du FC Barcelone et sa signature au PSG. Trois événements qui lui ont permis de battre des records de «likes» sur Instagram.

Dans son duel, sur comme en dehors des terrains, avec Cristiano Ronaldo, le génie argentin a détrôné son rival. Jusqu’il y a encore quelques semaines, le Portugais était le détenteur du record de likes pour une photo sur le réseau social avec un hommage à Diego Maradona.

Mais «CR7» a été supplanté par le sextuple Ballon d’or et même sorti du podium, entiérement trusté par la «Pulga» nouveau détenteur des trois photos sport qui comptent le plus de «likes». En tête, le cliché où il enlace la Copa America, son premier trophée avec l’Argentine, remportée le 11 juillet dernier, au Brésil. La publication a réuni plus 21,8 millions de «likes» à ce jour.

Elle est suivie de près par la photo de sa signature à Paris. Ce post, où il pose avec le maillot du PSG floqué du numéro 30 sur la pelouse du Parc des Princes et qui retrace son arrivée dans la capitale, a été liké plus de 21,6 millions de fois. Et il pourrait même devenir dans les prochains jours le plus «liké» de la planète.

Enfin, Lionel Messi occupe également la 3e position de ce classement avec l’annonce de son départ du FC Barcelone, où il a évolué pendant près de 21 ans et décroché de nombreux titres. Cette publication, accompagnée d’un texte d’adieu et de plusieurs photos dont tous les trophées conquis sous le maillot blaugrana, a reçu près de 21 millions de «j’aime».

Cette folie Lionel Messi sur les réseaux sociaux n’a pas tardé à profiter au PSG. Car moins d’une semaine après son arrivée, et en attendant que l'Argentin fasse ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, le club de la capitale a enregistré plus de 10 millions de nouveaux abonnés sur son compte Instagram.