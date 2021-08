F1 : Le Grand Prix du Japon encore annulé en raison de la situation sanitaire

La Formule 1 ne retournera pas au Japon cette saison. Comme l’année dernière, le Grand Prix, qui devait avoir lieu le 10 octobre sur le circuit de Suzuka, a été annulé, ce mercredi, en raison de la situation sanitaire dans le pays.

«A la suite de discussions avec les autorités au Japon, la décision a été prise par le gouvernement japonais d’annuler la course cette saison à cause des difficultés liées à la pandémie qui perdure dans le pays», a indiqué le promoteur de la F1 dans un communiqué.

Depuis plusieurs semaines, le Japon connaît sa pire vague de coronavirus à ce jour, sous l’effet notamment du variant Delta, avec une recrudescence du nombre de cas positifs. Cette situation avait déjà poussé les autorités à organiser les prochains Jeux Paralympiques de Tokyo à huis clos (24 août-5 septembre).

Il s’agit du quatrième Grand Prix annulé cette saison après ceux d’Australie, du Canada et de Singapour. Et les organisateurs travaillent pour remédier à cette situation et trouver des solutions de repli afin de combler ces défections au calendrier.

«La Formule 1 travaille actuellement sur les détails d’un calendrier révisé et annoncera les derniers détails dans les semaines à venir. La Formule 1 a prouvé cette année et en 2020 que nous pouvions nous adapter et trouver des solutions aux incertitudes actuelles», ont assuré les organisateurs. A l’instar de la saison dernière, de nouveaux Grands Prix devraient ainsi être ajoutés.