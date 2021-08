Lyon : pourquoi le club va se séparer de Marcelo

L’aventure de Marcelo à l'Olympique lyonnais touche à sa fin. Arrivé à l’été 2017 en provenance du Besiktas, le défenseur brésilien a été écarté du groupe professionnel et est poussé vers la sortie, en raison de son comportement jugé «inapproprié» dans les vestiaires après la cinglante défaite, dimanche, à Angers (3-0).

A l’image de son équipe, Marcelo a connu un véritable calvaire sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Complétement dépassé, lui qui avait déjà été l’auteur d’une prestation décevante lors de la 1ère journée, il a été averti pour une faute grossière sur Mohamed-Ali Cho (36e) avant de marquer contre son camp en début de seconde période. Mais plus que son niveau, c’est son attitude au coup de sifflet final qui a irrité ses dirigeants ainsi que ses partenaires et précipité sa mise à l’écart.

«Le comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires, à l’issue du match disputé à Angers, justifie cette décision prise unanimement par l’ensemble de la Direction Sportive de l’Olympique Lyonnais », a indiqué l’OL dans un communiqué officiel, sans donner plus de précisions. Mais selon certaines sources, Marcelo, de plus en plus isolé dans le vestiaire lyonnais et qui avait déjà connu des déboires avec les supporters, aurait souri au moment du discours du capitaine Léo Dubois lors de l’explication entre joueurs consécutive à cette débâcle.

@footmercato parle même d'une résiliation du contrat à venir du défenseur central brésilien de 34 ans, qui avait prolongé de 2 ans, jusqu'en 2023, en mars dernier — INFOSPORT+ (@infosportplus) August 17, 2021

Cette attitude n’est pas passée inaperçue, notamment auprès de son entraîneur Peter Bosz, qui a immédiatement demandé à sa direction que des décisions soient prises. Et cela n’a pas traîné avec cette sanction qui pourrait précéder la rupture de son contrat à l’amiable, lui qui avait pourtant prolongé jusqu’en 2023 en mars dernier.

Alors que ses jours dans le Rhône sont comptés et que sa femme est actuellement à Istanbul, il pourrait retourner dans le Championnat de Turquie, où il jouit toujours d’une certaine cote de popularité. Ce qui n’est plus du tout le cas à Lyon…