Vidéo : l’énorme chute impliquant Romain Bardet sur le Tour d’Espagne

La 5e étape du Tour d’Espagne a été marquée par une impressionnante chute. A douze kilomètres de l’arrivée, ce mercredi, à Albacete, le Danois Mads Würtz Schmidt a été déséquilibré et a entraîné à terre avec lui plus la moitié du peloton, dont le leader du classement Rein Taaramäe et Romain Bardet.

Le Français a été sérieusement touché. Il a eu besoin de plusieurs minutes avant de se relever et repartir avec son maillot complètement déchiré ainsi que son genou amoché. Et il a finalement franchi la ligne d’arrivée avec plus de 12 minutes de retard sur le vainqueur du jour Jasper Philipsen qui s'est imposé au sprint pour signer son 2e succès sur cette Vuelta.

Oh la (très) grosse chute à un peu plus de 11 kilomètres de l'arrivée ! Il y a eu de la casse dans le peloton, notamment pour Romain Bardet ! #LaVuelta21





Suivez l'arrivée de la 5e étape en direct sur Eurosport et https://t.co/XcZuM75Ks8 https://t.co/LKmuChgMzl pic.twitter.com/Hee2tV5Ufy — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 18, 2021

De son côté, l’Estonien s’est retrouvé esseulé dans l’emballage final et n’a pu combler son retard. Il a terminé à plus de deux minutes du peloton et a cédé son maillot rouge au Français Kenny Elissonde, qui pointait à 25 secondes de Taaramäe au général. Il est le premier Tricolore à revêtir cette tunique depuis Rudy Molard en 2018.

Kenny Elissonde nouveau leader

«Ce n’est pas forcément la façon dont j’aurais aimé prendre le maillot. Je n’aime pas ça mais ça fait partie du sport. D’habitude, je suis équipier, et là c’est mon tour. Après le Tour et les JO, l’équipe m’a demandé si je voulais aller à la Vuelta. C’est incroyable ce qui est en train de m’arriver», s’est réjoui le grimpeur de l’équipe Trek-Segafredo, qui dispose de cinq secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic, et de dix secondes sur son compatriote sur Lilian Calmejane.

Un petit matelas que Kenny Elissonde va tenter de défendre dès jeudi lors de la 6e étape, longue de 158,3 km reliant Requena à Alto de la Montana de Cullera. Si le tracé ne comporte pas de difficultés majeures, l’arrivée se situe en bord de mer, au sommet d’une côte exigeante de 3e catégorie (1,9 km à 9,4% de moyenne).