Cincinnati : Gaël Monfils devient le 2e Français en activité à franchir la barre des 500 victoires

Dans son style de showman, il a exécuté un petit pas de danse pour fêter ça. Gaël Monfils a signé, dans la nuit de mercredi à jeudi, sa 500e victoire sur le circuit en écartant l’Australien Alex de Minaur au 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati (6-3, 7-5). Il est le 2e joueur français en activité à atteindre cette barre symbolique.

A bientôt 35 ans (le 1er septembre), «La Monf» a connu des hauts et des bas tout au long d’une carrière commencée en 2004. Et s’il a encore connu des moments difficiles ces derniers mois, il n’a pas caché sa joie d’avoir atteint cette marque. «Je suis très heureux d’avoir atteint ce chiffre. C’est un bel accomplissement, je suis très fier. Cela fait longtemps que je suis là et que je joue. Cela fait beaucoup de victoires et je ne pensais jamais arriver à ça en arrivant sur le circuit», a-t-il confié à l’issue de la rencontre.

Ces dernières semaines, le jeune marié, à la joueuse ukrainienne Elina Svitolina, semble avoir retrouvé le plaisir de jouer et d’être sur le court. «Je travaille depuis longtemps, de longs mois, mais ça ne passait pas trop. Avec l’ambiance, l’énergie, le public, ça me sourit un peu plus», s’est réjoui Monfils. Et d’ajouter : «Je joue mieux, je bouge mieux, même s’il y a une petite gêne à une cheville qui m’oblige à faire attention. Il y a du plaisir. J’essaie de garder ce cap et j’ai fait un match très solide. La confiance revient aussi et les gens me voient aussi différemment, parce que je gagne.»

Avec ce succès de l’autre côté de l’Atlantique, Gaël Monfils est devenu le 11e joueur en activité à passer ce cap et seulement le 2e Français. Seul Richard Gasquet a fait mieux que lui avec 560 victoires. Et malgré ce chiffre important, il se souvient de toutes ses victoires et même de la première il y a 17 ans. «C’était à Metz contre Xavier Malisse et il avait déclaré forfait», s’est-il souvenu. «Je me rappelle de toutes mes victoires. Ça fait un bon moment que je suis dans le circuit. Je suis assez heureux de ma carrière».

Et il tentera de l’embellir encore un peu plus, ce jeudi, face au Russe Andrey Rublev, tête de série N.4 et tombeur de Marin Cilic, pour une place en quart de finale. «Rublev est un gros travailleur, ça fait un moment qu'il est dans le Top 10. Ce sera un bon match, je serais prêt», a affirmé Gaël Monfils avec une 501e victoire dans son viseur.