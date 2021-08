PSG : Les grands débuts de Lionel Messi à Brest ?

Le stade Francis-Le Blé sera-t-il le théâtre des grands débuts de Lionel Messi en Ligue 1 ? Alors que le PSG se déplace, ce vendredi, à Brest en ouverture de la 4e journée, Mauricio Pochettino n’a toujours pas tranché sur la présence de l’ancien barcelonais.

Dix jours après sa signature dans la capitale, tout le monde attend les premiers pas de l’Argentin sur les pelouses de l’Hexagone. L’impatience grandit de voir évoluer l’homme aux six Ballons d’or. Et alors que le nouveau n°30 parisien, qui n’a plus joué depuis la finale de la Copa America remportée avec l’Argentine le 11 juillet dernier, poursuit sa préparation physique, son entraîneur a maintenu le suspense sur une possible convocation pour le déplacement en terre brestoise.

«Nous n’avons pas encore décidé s’il sera dans le groupe. Nous allons analyser pour voir s’il peut être dans l’équipe. On décidera bientôt, on verra s’il en fait partie», a indiqué le coach argentin. Mais Pochettino ne devrait pas précipiter les événements avec sa star. S’il reste fidèle à sa ligne de conduite appliquée avec les autres internationaux de l’effectif parisien, Lionel Messi devrait rester dans la capitale et continuer son travail physique. Et si tout se passe bien, il pourrait jouer ses premières minutes avec Paris la semaine suivante à Reims.

En revanche, pour le voyage en Bretagne, s’il sera encore privé de Sergio Ramos (blessé), Pochettino devrait emmener Neymar, Marquinhos, Marco Verratti, Angel Di Maria ainsi que Gianligui Donnarumma, qui vont s’ajouter à un groupe qui a déjà fière allure avec Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, ou encore Keylor Navas. De quoi permettre au vice-champion de France, seule équipe parmi les favoris à avoir signé un sans-faute depuis le début de saison, de poursuivre sur sa lancée et de viser un 3e succès en autant de rencontres.