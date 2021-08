Karim Benzema prolonge son contrat avec le Real Madrid

Karim Benzema a prolongé son contrat d'un an avec le Real Madrid, et reste ainsi lié avec le club madrilène jusqu'au 30 juin 2023.

Dans un communiqué, le Real Madrid s'est félicité d'être parvenu à un accord avec l'attaquant français, au club depuis 2009.

En plus de son retour marquant en équipe de France, Karim Benzema s'est, comme à son habitude en Espagne, illustré sous les couleurs du Real.

L'avant-centre a terminé la saison la plus aboutie de sa carrière, lui permettant de remporter le titre de meilleur joueur du championnat d'Espagne. Il a également fini deuxième meilleur buteur de Liga avec 23 buts, derrière Lionel Messi et ses 30 réalisations.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Karim Benzema a remporté 19 trophées, dont 4 Ligue des Champions. L'attaquant aux 281 buts avec les Merengue n'est plus très loin de détrôner Carlos Santillana (290 buts) et Alfredo Di Stéfano (307 buts) et de rentrer sur le podium des meilleurs buteurs du club.